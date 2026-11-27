(Adnkronos) - Continuano a crescere in Italia i casi di influenza. Le infezioni respiratorie, stimate dalla sorveglianza RespiVirNet nel bollettino dell'Istituto superiore di sanità, nel periodo dal 16 al 22 novembre, sono state "circa 532mila casi, attribuibili ai diversi virus circolanti, da quelli del comune raffreddore al Sars-CoV-2 all'influenza vera e propria" ancora non prevalente, "per un totale dall'inizio della sorveglianza di 2,7 milioni di casi".

Per la settimana analizzata l'incidenza totale delle infezioni respiratorie è "pari a 9,5 casi per 1.000 assistiti". Come di consueto, "l'incidenza più elevata si osserva nella fascia di età 0-4 anni con circa 31 casi per 1.000 assistiti". Nel report della settimana scorsa, i casi stimati dal 9 al 15 dicembre erano 487mila, con un'incidenza di 8,66 su mille (circa 28/mille tra i bimbi under 4), per un totale di 2,2 milioni di italiani colpiti. Nell'ultima settimana, sottolinea l'Iss, "la sorveglianza degli accessi al pronto soccorso evidenzia un numero di accessi e ricoveri per sindromi respiratorie simile a quello registrato nella stessa settimana della stagione precedente".

"L'abbassamento delle temperature, la maggiore permanenza negli ambienti chiusi e le occasioni di aggregazione, legate alle festività potranno favorire un'ulteriore accelerazione della diffusione virale" dice il virologo Fabrizio Pregliasco. "Se l'attuale tendenza sarà confermata, è ipotizzabile un picco epidemico tra Natale e la prima metà di gennaio, anche se non possiamo escludere uno slittamento nelle settimane successive". "Entriamo nella fase più delicata della stagione epidemica", sottolinea il direttore della Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva dell'università Statale di Milano. I cittadini sono però "ancora in tempo per vaccinarsi", ripete. Una raccomandazione che vale "soprattutto per anziani e soggetti fragili".

Pregliasco analizza il terzo bollettino RespiVirNet, confrontandolo con i dati riportati nel secondo relativo al periodo 9-15 novembre. "La contemporanea circolazione di diversi virus respiratori potrebbe determinare una pressione crescente sui servizi territoriali, sui pronto soccorso e sulle strutture ospedaliere", prospetta Pregliasco. Quindi "la crescita dei contagi deve rappresentare uno stimolo a recuperare le vaccinazioni non ancora effettuate. È particolarmente importante proteggere gli anziani, i soggetti con patologie croniche e le persone fragili", ribadisce. "La vaccinazione - ricorda - richiede circa 2 settimane per sviluppare una risposta immunitaria adeguata: questo è, quindi, un momento prezioso per intervenire prima della fase più intensa dell'epidemia. L'influenza non è una malattia banale - conclude Pregliasco - e le sue complicanze, anche cardiovascolari, possono avere conseguenze importanti. Vaccinazione, igiene delle mani, aerazione degli ambienti e comportamenti responsabili in presenza di sintomi", mascherina compresa, "rimangono strumenti fondamentali per proteggere noi stessi, le persone più vulnerabili e la tenuta del Servizio sanitario nazionale".