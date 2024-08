Inferno di fuoco a Saccargia, l'incendio vicino al futuro parco eolico

Nelle ultime ore, un vasto incendio ha devastato le campagne di Codrongianos, avvicinandosi pericolosamente alla storica basilica di Saccargia. Il rogo, scoppiato in località “Melas”, ha rapidamente divorato ettari di vegetazione, in una zona in cui, secondo piani recenti, avrebbe dovuto sorgere un impianto eolico. Il personale della stazione del Corpo Forestale di Ploaghe è intervenuto prontamente per cercare di arginare le fiamme. Le operazioni, rese particolarmente complesse dalla natura impervia del territorio e dalle elevate temperature estive, sono state condotte con il supporto di due Canadair e due elicotteri del Corpo Forestale decollati dalle basi di Anela e Alà dei Sardi. Gli elicotteri, tra cui uno SuperPuma, hanno effettuato numerosi lanci d’acqua nel tentativo di spegnere il fronte dell’incendio, che continuava ad avanzare con furia. Sul posto, le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal direttore delle operazioni di spegnimento (DOS) del Corpo Forestale di Ploaghe, che ha diretto le complesse manovre aeree e terrestri per contenere il rogo. A terra, una squadra dell’Agenzia Forestas ha lavorato in

