(Adnkronos) - "La sfida dell'industria è una sfida di cultura, di politica e di sviluppo sociale. E' una sfida, cioè, che ha senso perché tiene radicata non soltanto in Italia ma in Europa una base forte che ha a che fare con la produttività, con l'innovazione, col futuro delle nuove generazioni. Il turismo è fondamentale, ma non illudiamoci che si viva soltanto di turismo. La priorità non può che essere l'industria, perché l'industria è ricerca, è scienza, è università, è tessuto sociale e welfare. E' il posto in cui i nostri ragazzi, possono pensare legittimamente di costruire un futuro". Lo ha detto Antonio Calabrò, Fondazione Assolombarda, delegato del presidente per Cultura d'Impresa e Legalità, intervistato dalla vicedirettrice Adnkronos Jole Saggese, in occasione della diretta sul sito www.adnkronos.com realizzata durante l’Assemblea generale di Assolombarda.

"Bisogna dare spazio - ha precisato - alle nuove generazioni senza emarginare gli anziani. Gli anziani sono conoscenza diffusa, sono esperienza, sono possibilità di lavorare insieme. Il che vuol dire avere contemporaneamente una politica per la formazione che vada oltre l'università. Da questo punto di vista, io credo che la parola da usare non sia competenze, sia conoscenza. Le competenze sono le capacità di sapere come si fa una cosa quando cambiano i contesti serve capacità di conoscenza critica".

"Credo - ha sottolineato - che una politica per i giovani sia anche una parte fondamentale della politica industriale, a cominciare dalle possibilità di ingresso, stipendi più alti in partenza, condizioni di crescita, un mondo di piccolissime imprese che devono e pensano di rimanere tali grazie anche ai vantaggi fiscali è una politica sbagliata. Piccolo non è affatto bello".