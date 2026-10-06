Indagine Cisl, nel Sassarese un lavoratore su quattro subisce discriminazioni - Notizie

Un lavoratore su quattro vive il lavoro come un luogo di discriminazioni. Lo dice uno studio realizzato dalla Cisl di Sassari, insieme con l'Associazione culturale Damiano Giordo, presentato oggi dal sindacato a un anno dall'apertura dello sportello Mobbing e discriminazioni attivato dal sindacato sassarese.Il rapporto raccoglie e analizza le esperienze emerse dalla compilazione di 319 questionari, offrendo così uno spaccato articolato del mondo del lavoro nel territorio del nord ovest della Sardegna. Una fotografia che inquadra settori diversi e che vede scuola e sanità raccogliere da sole il 48% delle risposte.Il 27,6% dei lavoratori dichiara di aver percepito una discriminazione sul lavoro, fenomeno che coinvolge il 28,1% delle donne e il 25,2% degli uomini. Ma in pochi denunciano: il 53,4% di chi riferisce un sopruso non ha effettuato una segnalazione interna.Poche richieste di intervento, per paura: il 38,3% di chi non ha segnalato indica il timore di ritorsioni. Il 17% dichiara di non fidarsi, mentre il 14,9% ritiene che una segnalazione non sarebbe servita."Il report ci consegna un quadro che non possiamo ignorare", sottolinea Sergio Mura, segretario generale della Cisl di Sassari. Il tema non è soltanto quello delle discriminazioni, ma la possibilità per chi vive una situazione di disagio di trovare ascolto e tutela. Se più della metà delle persone che percepiscono una discriminazione non la segnala e la ragione principale è il timore di ritorsioni, significa che dobbiamo lavorare per costruire ambienti nei quali le persone si sentano realmente libere di parlare e chiedere aiuto".Dall'analisi emerge che il 21,6% delle discriminazioni riguarda la gestione di turni e orari, il 18,2% l'assegnazione delle mansioni, il 13,6% le valutazioni e il 12,5% i percorsi di carriera. Le conseguenze sono ansia...

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