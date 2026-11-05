Incursioni nel jazz di musica elettronica, afrobeat e sonorità sarda - Notizie
Le contaminazioni tra jazz, elettronica e ritmi afrobeat, le sonorità della tradizione vocale sarda, le nuove traiettorie della tromba contemporanea.
Sono gli elementi portanti di Dromos che torna in scena dal 4 all'8 dicembre con la sua Winter Edition tra Oristano, Masullas e Cabras. L' apertura è affidata ai C'mon Tigre, al Teatro Garau di Oristano, Ernst Reijseger & Cuncordu e Tenore de Orosei sono attesi sabato 5 nella chiesa della Beata Vergine delle Grazie a Masullas e domenica 6 nella chiesa di Santa Maria Assunta a Cabras con il progetto "The Face of God", e infine il trombettista franco-marocchino daoud, martedì 8 dicembre chiuderà la rassegna nuovamente al Teatro Garau. I concerti in teatro avranno inizio alle 21, quelli nelle chiese alle 19.
Una particolare attenzione è rivolta ai giovani anche con una politica di accesso pensata per favorire la partecipazione: per i concerti al Garau saranno disponibili biglietti al prezzo simbolico di 3 euro (più diritti di prevendita) destinati a giovani e studenti.
"Con C'mon Tigre, Ernst Reijseger insieme al Cuncordu e Tenore de Orosei e daoud, Dromos Winter Edition propone tre esperienze musicali differenti, accomunate dalla capacità di mettere in dialogo culture, tradizioni e linguaggi contemporanei - sottolinea spiega Salvatore Corona, direttore artistico di Dromos - nella ricerca di C'mon Tigre, l'incontro tra culture e linguaggi si accompagna alla riflessione sulla paura dell'altro, sulle migrazioni e, nel recente progetto "Lumina", sul rapporto tra corpo, tecnologia e ascolto collettivo. Con "The Face of God", Ernst Reijseger e il Cuncordu e Tenore de Orosei costruiscono invece un dialogo tra la sperimentazione del violoncello e la profondità della tradizione vocale sarda, dimostrando come un patrimonio musicale radicato nel territorio possa incontrare nuove forme espressive senza perdere la propria identità....
Sono gli elementi portanti di Dromos che torna in scena dal 4 all'8 dicembre con la sua Winter Edition tra Oristano, Masullas e Cabras. L' apertura è affidata ai C'mon Tigre, al Teatro Garau di Oristano, Ernst Reijseger & Cuncordu e Tenore de Orosei sono attesi sabato 5 nella chiesa della Beata Vergine delle Grazie a Masullas e domenica 6 nella chiesa di Santa Maria Assunta a Cabras con il progetto "The Face of God", e infine il trombettista franco-marocchino daoud, martedì 8 dicembre chiuderà la rassegna nuovamente al Teatro Garau. I concerti in teatro avranno inizio alle 21, quelli nelle chiese alle 19.
Una particolare attenzione è rivolta ai giovani anche con una politica di accesso pensata per favorire la partecipazione: per i concerti al Garau saranno disponibili biglietti al prezzo simbolico di 3 euro (più diritti di prevendita) destinati a giovani e studenti.
"Con C'mon Tigre, Ernst Reijseger insieme al Cuncordu e Tenore de Orosei e daoud, Dromos Winter Edition propone tre esperienze musicali differenti, accomunate dalla capacità di mettere in dialogo culture, tradizioni e linguaggi contemporanei - sottolinea spiega Salvatore Corona, direttore artistico di Dromos - nella ricerca di C'mon Tigre, l'incontro tra culture e linguaggi si accompagna alla riflessione sulla paura dell'altro, sulle migrazioni e, nel recente progetto "Lumina", sul rapporto tra corpo, tecnologia e ascolto collettivo. Con "The Face of God", Ernst Reijseger e il Cuncordu e Tenore de Orosei costruiscono invece un dialogo tra la sperimentazione del violoncello e la profondità della tradizione vocale sarda, dimostrando come un patrimonio musicale radicato nel territorio possa incontrare nuove forme espressive senza perdere la propria identità....