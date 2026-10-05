Incontri e spettacoli per conoscere i Centri per la famiglia di 26 comuni sardi - Notizie

Per la prima volta i 26 comuni del Plus Area Ovest e del Plus Sarrabus Gerrei si uniscono in un'unica grande rete territoriale per promuovere i servizi e le opportunità offerti ogni giorno alla cittadinanza.Dall'8 al 16 ottobre va in scena il Festival delle Famiglie: quattro giornate per conoscere i Centri per la Famiglia e i servizi dedicati alle comunità, con appuntamenti a Villa San Pietro, Decimomannu, San Vito e San Nicolò Gerrei.In piazza gli operatori, attività per bambini, musica e momenti di incontro con i cittadini.Il Centro per la Famiglia è un servizio gratuito e accessibile dedicato al benessere di genitori, bambini, ragazzi e giovani del territorio. Offre ascolto, informazioni e accompagnamento nelle diverse fasi della vita familiare, dalla nascita all'adolescenza, nelle difficoltà educative e nelle situazioni di fragilità. Un presidio pensato non soltanto come luogo a cui accedere quando emerge una difficoltà, ma uno spazio aperto alla prevenzione, al benessere familiare, alla partecipazione e alla costruzione di relazioni e reti sul territorio.Tra gli obiettivi dell'iniziativa ci sono la conoscenza diretta degli operatori e delle attività, il rafforzamento del rapporto tra i centri e le comunità e la valorizzazione del lavoro di équipe e della rete territoriale.A impreziosire la parte informativa sarà una cornice di leggerezza che prevede animazione, giochi e attività per i più piccoli, ma anche musica, spettacolo e momenti conviviali per tutte le età.Il primo appuntamento è in programma giovedì 8 ottobre a Villa San Pietro, al Parco Fluviale, dalle 16:30 alle 20:30, con gli interventi di Cristiana Floris, responsabile del Plus Area Ovest e del Plus Sarrabus-Gerrei, Caterina Franca Carta e Stefano Pisano della cooperativa Passaparola, e della sindaca di Villa San...

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