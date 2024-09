Incidente tra Riola Sardo e Narbolia, 3 feriti: uno è grave

Questo pomeriggio, poco dopo le 15:30, si è verificato un grave incidente sulla strada provinciale 11, tra Riola Sardo e Narbolia. Un’auto è uscita di strada finendo sul greto di un canale situato a pochi metri dalla carreggiata. Le dinamiche dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, ma sembra che l’auto abbia perso il controllo in un tratto di strada particolarmente insidioso. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco della centrale operativa di Oristano, che hanno provveduto a estrarre i feriti dall’auto e a mettere in sicurezza il veicolo. Contestualmente, il personale sanitario del 118-Areus, giunto con un’ambulanza, ha prestato i primi soccorsi. Le persone coinvolte nell’incidente sono tre, di cui una in condizioni particolarmente critiche. Quest’ultima è stata trasportata d’urgenza in elicottero all’ospedale Brotzu di Cagliari, mentre gli altri due feriti, meno gravi, sono stati accompagnati presso l’ospedale San Martino di Oristano per ulteriori accertamenti. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per comprendere le cause del

