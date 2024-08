Incidente sulla strada statale, è morta Paola Sanna: aveva 26 anni

Paola Sanna, una giovane di 26 anni, è morta oggi all’ospedale Civile Santissima Annunziata di Sassari dopo tre giorni di ricovero in seguito a un grave incidente stradale avvenuto sulla strada statale 291 Sassari-Alghero. La notizia della sua scomparsa è stata confermata dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria (Aou) di Sassari tramite la direttrice sanitaria Lucia Anna Mameli. “In questo momento difficile e delicato, la famiglia ha rispettato la dichiarazione di volontà alla donazione degli organi della ragazza di 26 anni, deceduta questa mattina presso il reparto di Rianimazione dell’ospedale Santissima Annunziata,” ha dichiarato la dottoressa Mameli, esprimendo il suo cordoglio per la tragica perdita. La giovane era stata ricoverata d’urgenza dopo l’incidente avvenuto sulla strada statale che collega Sassari ad Alghero, una delle arterie principali della zona, spesso teatro di sinistri anche gravi. Nonostante gli sforzi del personale medico, le condizioni di Paola Sanna sono peggiorate nei giorni successivi, portando alla constatazione della morte cerebrale. Come previsto dalla normativa vigente, si è proceduto all’accertamento della morte cerebrale e

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie