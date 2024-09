Incidente sulla Alghero-Bosa, il conducente salvo per miracolo

Questa mattina intorno alle ore 9, lungo la strada provinciale 105, nel tratto che collega Alghero a Bosa, nei pressi della località Poglina, si è verificato un incidente stradale che fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze per il conducente. L’episodio ha visto protagonista un’automobile di piccola cilindrata, che, per cause ancora da accertare, è uscita di strada. Secondo le prime ricostruzioni, l’automobilista, che stava viaggiando in direzione di Bosa, avrebbe perso il controllo della vettura, terminando la sua corsa fuori dalla carreggiata. Nonostante il veicolo sia uscito di strada, il conducente, miracolosamente illeso, è riuscito a uscire autonomamente dall’auto e a lanciare l’allarme contattando i soccorsi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco del Distaccamento di Alghero, che hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona e il veicolo. Il loro intervento si è concentrato sullo scongiurare eventuali pericoli legati alla posizione dell’auto e a possibili perdite di carburante o cortocircuiti elettrici. I pompieri, con grande professionalità, hanno assicurato che non ci fossero ulteriori rischi per

