Incidente sul lavoro a Siamaggiore, è morto Pietro Nicolai

Pietro Nicolai è morto nelle scorse ore in seguito a un tragico incidente accaduto a Siamaggiore durante la potatura di un pino. L’incidente, avvenuto il 24 febbraio scorso, aveva coinvolto anche un operaio di 44 anni di Oristano, le cui condizioni rimangono stabili. Durante l’operazione, un grosso ramo si era spezzato, causando il ribaltamento del cestello su cui si trovavano Nicolai e l’operaio, che erano caduti da un’altezza di 8 metri. Entrambi erano stati soccorsi dal personale del 118 Areus e trasportati in ospedale in condizioni gravi a causa dei traumi e delle ferite riportate. Le circostanze esatte dell’incidente devono ancora essere chiarite e attualmente sono oggetto di indagine. Si ipotizza che l’incidente possa essere stato causato da un errore durante la potatura o da un improvviso cedimento strutturale del pino. Nicolai, il proprietario del terreno, aveva riportato le ferite più gravi ed era stato trasportato d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale Brotzu di Cagliari. Dopo essere stato stabilizzato, era stato ricoverato nel reparto di Rianimazione, dove le sue condizioni

