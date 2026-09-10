Incidente mortale sulla statale Jonio-Tirreno, tre vittime e un ferito a Rosarno
(Adnkronos) - Tre persone sono morte e una è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 682 'Jonio-Tirreno', all’altezza del km 3,200 a Rosarno, in provincia di Reggio Calabria. Lo riferisce Anas precisando che la strada è temporaneamente chiusa e il traffico deviato.
Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.
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