Incidente mortale sulla 125, grave un 41enne di Scano Montiferro

Un grave incidente si è verificato nel primo pomeriggio sulla strada statale 125 var, in località Figu Niedda, nei pressi dello svincolo per Olia Speciosa – Costa Rei. Un giovane di 25 anni, Davide Sapienza, residente a Cagliari, ha perso la vita in seguito a uno scontro frontale tra la sua auto e un autoarticolato. L’incidente è avvenuto all’altezza del chilometro 29 della strada statale 125 var. Le dinamiche esatte dello scontro sono ancora in fase di accertamento. Sapienza viaggiava a bordo di un’auto che, per cause ancora sconosciute, si è scontrata frontalmente con un mezzo pesante condotto da Daniele Spiga, 41 anni, originario di Scano Montiferro. Daniele Spiga è stato estratto dalle lamiere in condizioni critiche e trasportato d’urgenza con l’elicottero del servizio di emergenza 118-Areus all’ospedale Brotzu di Cagliari. Le sue condizioni sono gravi e i medici stanno facendo il possibile per stabilizzarlo. L’incidente ha reso necessaria la chiusura della strada statale 125 var in entrambi i sensi di marcia, causando notevoli disagi

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie