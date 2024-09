Incidente frontale all'ingresso del paese, due feriti

Un incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio, intorno alle 14:50, sulla strada provinciale 58 a pochi chilometri da Orgosolo. Due auto sono state coinvolte in uno scontro frontale, causando il ferimento dei rispettivi conducenti.

L’impatto è stato così violento che è stato necessario l’intervento della squadra 2A del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Nuoro, che ha dovuto lavorare intensamente per estrarre i feriti dalle lamiere delle auto distrutte. I soccorritori del 118-Areus, prontamente giunti sul luogo dell’incidente, hanno prestato le prime cure ai feriti.

Dei due feriti, uno è stato giudicato in condizioni particolarmente gravi e, dopo essere stato stabilizzato sul posto, è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Nuoro. Il secondo ferito è stato trasferito in ambulanza all’ospedale, ma non si trova in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri di Nuoro, che hanno eseguito i rilievi del caso per determinare l’esatta dinamica dell’accaduto. Presente anche un’ambulanza proveniente da Oliena, che ha contribuito a gestire l’emergenza.

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

