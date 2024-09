Incidente a Ghilarza, cade con lo scooter e batte la testa: è grave

Un incidente stradale si è verifica nella notte a Ghilarza. Poco prima della mezzanotte, un ragazzino di soli 16 anni è stato protagonista di un grave sinistro mentre era in sella a uno scooter, perdendo il controllo del mezzo e finendo violentemente a terra. Il giovane è ricoverato in condizioni disperate all’ospedale San Francesco di Nuoro. L’incidente è avvenuto lungo corso Umberto, una delle principali arterie della cittadina, dove il giovane, per cause ancora da accertare, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo. Il violento impatto con l’asfalto ha provocato un grave trauma cranico. La scena dell’incidente è stata immediatamente presa in carico dagli automobilisti di passaggio che hanno lanciato l’allerta ai servizi di emergenza. Il tempestivo intervento del 118 e dei carabinieri ha permesso di soccorrere rapidamente il ragazzo. I paramedici hanno lavorato intensamente sul posto prima di trasportare il giovane d’urgenza all’ospedale di Nuoro, dove è attualmente ricoverato in Rianimazione. I medici stanno monitorando la sua condizione con estrema attenzione, mantenendo riservata la prognosi.

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

