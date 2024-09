Incendio nelle campagne di Gonnosnò, fiamme a Su Nuraxi

Un incendio ha interessato oggi le campagne in località Su Nuraxi nel territorio di Gonnosnò, una zona nota per la sua importanza storica. Il rogo, di probabile origine dolosa, ha richiesto l’intervento delle squadre antincendio per contrastare la diffusione delle fiamme, che minacciavano aree boschive e coltivazioni. Il Corpo Forestale della stazione di Ales ha assunto il coordinamento delle operazioni di spegnimento, con il supporto di un elicottero proveniente dalla base del CFVA di Fenosu. L’impiego del mezzo aereo si è rivelato fondamentale per raggiungere le zone più impervie e limitare la propagazione dell’incendio, alimentato dalle alte temperature. In aggiunta, una squadra specializzata del Gruppo di Analisi e Uso del Fuoco (GAUF) di Oristano è giunta rapidamente sul posto, affiancata da tre squadre dell’Agenzia Forestas, provenienti dai cantieri di Usellus, Morgongiori-periferia e Pau-Pranu Mau. Anche i vigili del fuoco di Ales sono intervenuti con uomini e mezzi per contribuire allo spegnimento e alla messa in sicurezza delle aree colpite. Non sono stati segnalati danni a

