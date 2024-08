Incendio nelle campagne di Ghilarza, interviene l'elicottero

Un incendio è scoppiato oggi nelle campagne di Ghilarza, in località S’arenarzu. Le fiamme, alimentate dalla vegetazione secca, si sono rapidamente propagate, richiedendo l’intervento immediato delle squadre di emergenza. Il Corpo Forestale è intervenuto impiegando un elicottero proveniente dalla base operativa di Bosa. Il velivolo sta effettuando lanci d’acqua sulle aree più critiche, cercando di contenere l’avanzata delle fiamme e di limitare i danni. Sul posto, le operazioni di spegnimento sono coordinate dal direttore delle operazioni del Corpo forestale, appartenente alla pattuglia di Villaurbana. Grazie alla sua esperienza e conoscenza del territorio, sta dirigendo le squadre a terra, composte da uomini del Corpo Forestale e volontari, che stanno lavorando senza sosta per circoscrivere l’incendio e mettere in sicurezza le aree a rischio. L’elicottero rappresenta un supporto importante in queste operazioni, permettendo di raggiungere rapidamente le zone più impervie e di intervenire con precisione sui focolai più pericolosi. Al momento, non si segnalano danni a persone o abitazioni, ma la situazione resta critica e sotto costante

