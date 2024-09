Incendio in una casa di Cabras, due turisti salvano un anziano

Un incendio è divampato ieri sera, intorno alle ore 21:30, in una casa di via Torino, a Cabras. Sul luogo è intervenuta immediatamente una squadra dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Oristano, supportata da un’autobotte. All’arrivo dei soccorsi, le fiamme avevano già avvolto parte dell’immobile. Gli operatori del 115, con prontezza e competenza, hanno circoscritto l’incendio, evitando che si propagasse al resto dell’abitazione. Dopo aver domato le fiamme, hanno messo in sicurezza l’intera struttura avviando le bonifiche. All’interno della casa si trovava un uomo, che fortunatamente è stato tratto in salvo prima dell’arrivo dei soccorritori. A portarlo fuori dall’abitazione, visibilmente spaventato, sono stati due turisti, che si trovavano nelle vicinanze e sono intervenuti. L’uomo è stato poi affidato al personale sanitario del 118-Areus, giunto sul posto con un’ambulanza, per ricevere le cure necessarie. Le forze dell’ordine sono arrivate sul posto per eseguire i necessari accertamenti e ricostruire le dinamiche dell’incendio. Al momento non sono state rese note le cause del rogo, ma le

