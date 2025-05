(Adnkronos) - Due fratelli di 33 e 38 anni sono morti carbonizzati nell'incendio di una abitazione avvenuto ieri sera in una palazzina in corso Vittorio Emanuele a Cassano delle Murge in provincia di Bari. Si chiamavano Rosa e Vito Coppi. Si indaga sulle cause. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.

I genitori delle due vittime, che vivevano con loro, si trovavano fuori casa al momento del rogo. L'incendio è avvenuto all'ultimo piano della palazzina. Sul posto sono intervenuti gli specialisti del Servizio investigazioni scientifiche dei carabinieri e il medico legale per i rilievi.