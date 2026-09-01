Incendio al centro commerciale Conda d'oro di Palermo: scattata l'evacuazione dell'edificio
(Adnkronos) - Un vasto incendio è divampato sul tetto del centro commerciale Conca d'Oro di Palermo, nei pressi dello Zen. Diverse squadre dei vigili del fuoco sono sul posto. La colonna alta di fumo nero è visibile da lontano. E' scattato il piano di evacuazione della struttura.
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