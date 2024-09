Incendio a Sagama, ripartono le fiamme: danni ingenti

Le forze del Corpo Forestale sono nuovamente impegnate nelle operazioni di spegnimento per fronteggiare l’incendio che sta devastando le campagne di Sagama, in località Nuraghe Mulineddu. L’incendio, divampato nella giornata di oggi, ha richiesto un massiccio dispiegamento di risorse aeree per contenere le fiamme e prevenire ulteriori danni. Sul campo sono attivi due elicotteri provenienti dalle basi operative di Bosa e Anela, che stanno effettuando interventi mirati per il controllo del fuoco. Inoltre, due Super Puma, decollati dalle basi di Fenosu e Alà dei Sardi, sono stati messi a disposizione per rinforzare le operazioni di spegnimento, grazie alla loro capacità di trasportare grandi quantità di acqua e ritornare rapidamente alla base per il rifornimento. A completare l’arsenale aereo, due Canadair, in partenza dalla base di Olbia, stanno contribuendo significativamente alla lotta contro le fiamme, utilizzando la loro abilità nel lanci di acqua a lunga distanza per spegnere i focolai più difficili da raggiungere. Il coordinamento delle operazioni di spegnimento è affidato al

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie