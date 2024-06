Incendi nell'Oristanese, arrestato il presunto piromane

Un operaio di 21 anni, S.E., è stato arrestato ieri dagli uomini della Stazione Forestale di Villaurbana, in collaborazione con il Nucleo Investigativo Ambientale e Forestale dell’Ispettorato di Oristano, con l’accusa di essere un presunto piromane. L’ordinanza è stata disposta dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Oristano su richiesta del pubblico ministero. Le accuse contro S.E. sono pesanti: incendio aggravato e incendio boschivo aggravato. Nella zona di Usellus, tra il 2019 e il 2023, si sono verificati numerosi incendi che hanno causato ingenti danni. Nel 2022, un incendio nella località Turaci, in agro di Usellus, ha distrutto 26 ettari di bosco di sughere e macchia mediterranea. Per spegnere le fiamme furono necessari l’intervento dei mezzi a terra e dei velivoli della flotta antincendio regionale, coordinati dalla stazione Forestale di Villaurbana, in una giornata segnata da un bollettino di alta pericolosità emesso dalla Protezione Civile regionale. Gli incendi, che si verificavano soprattutto nei mesi estivi di giugno, luglio e agosto, avevano creato grande preoccupazione tra gli allevatori della

