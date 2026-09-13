Incendi, l'Isola unica regione del Sud in controtendenza tra 2025 e 2026 - Notizie

Nel rapporto "L'Italia in fumo" 2026 di Legambiente, che fotografa la situazione nel 2025 e nel primo semestre dell'anno in corso, la Sardegna emerge come un caso significativamente diverso rispetto alle altre regioni del Mezzogiorno, con segnali di miglioramento strutturale che il rapporto indica come esempio da seguire.L'Isola risulta innanzitutto virtuosa sul piano amministrativo: il sistema regionale del catasto delle aree percorse dal fuoco — pubblicato in formato digitale, consultabile anno per anno e collegato ai geoportali regionali — viene indicato nel rapporto come il modello di riferimento per il resto d'Italia, dove invece il catasto viene aggiornato in modo discontinuo e con scarsa trasparenza.Dal punto di vista degli incendi, nel 2025 la superficie bruciata in Sardegna è stata di 3.682 ettari, in calo del 33% rispetto ai 5.523 ettari del 2024. Il numero di eventi è invece aumentato da 41 a 65, ma la superficie media per evento si è ridotta notevolmente. Insieme al Lazio, la regione è stata la sola in controtendenza rispetto alla tendenza nazionale, che ha visto le superfici quasi raddoppiare negli ultimi due anni monitorati (da 50.525 a 96.517 ettari complessivi). Nel complesso, i numeri . secondo Legambiente - disegnano un quadro in cui, "a causa dei cambiamenti climatici, il rischio legato agli incendi non è diminuito (il numero di incendi è infatti aumentato), ma la gestione degli eventi è stata efficace (la superficie bruciata è diminuita)".A livello provinciale, sempre con riferimento al 2025, Nuoro è l'unica provincia sarda presente nella lista delle province con almeno 1.000 ettari bruciati (1.027 ha), collocandosi all'ultimo posto di tale classifica dominata da province siciliane e calabresi.Anche sui siti della Rete Natura 2000, l'anno scorso la Sardegna ha registrato un impatto contenuto:...

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