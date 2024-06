Oggi si registrano 14 incendi in Sardegna, a Ovodda interviene l'elicottero della Forestale

Bollettino incendi 07 giugno 2024

14 incendi in Sardegna nella giornata odierna, a Ovodda interviene l'elicottero della Forestale

Ecco il bollettino odierno del corpo forestale

In data odierna, su un totale di 14 incendi occorsi sul territorio regionale, si segnala 1 incendio per la soppressione del quale il Corpo forestale ha utilizzato, oltre le squadre a terra, un proprio elicottero: 1 - Incendio in agro del Comune di Ovodda il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Tonara e Gavoi, coadiuvata dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di Villasalto. Sono intervenute n. 1 squadra dei Vigili del Fuoco di Sorgono- Le operazioni di spegnimento del mezzo aereo si sono concluse alle ore 18:22, restano sul posto il personale delle pattuglie forestale di Tonara e Gavoi per la bonifica e la messa in sicurezza del perimetro.

