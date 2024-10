inaugurato il nuovo Mag a Usellus

Trasmettere un profondo rispetto per la natura e la preziosa biodiversità della Sardegna è al centro dell’iniziativa organizzata dalla Delegazione Fai di Oristano per le Giornate Fai di Autunno. L’evento, unico in tutta la provincia, prevede l’inaugurazione del nuovo allestimento del Mag – Museo Naturalistico Arci Grighine a Usellus, in collaborazione con il Comune e l’Agenzia regionale Forestas. L’apertura del Mag rappresenta un’importante occasione per scoprire un museo rinnovato, che ha ampliato il proprio percorso espositivo con una concezione moderna e immersiva. Grazie all’inserimento di nuovi materiali didattici e all’uso di tecnologie interattive, il museo permette ai visitatori di vivere un’esperienza multisensoriale. Tra i protagonisti del nuovo allestimento, spiccano i diorami che ricostruiscono minuziosamente gli habitat tipici della Sardegna, come le zone montuose e palustri. Qui, animali emblematici come rapaci, cervi e uccelli palustri sono rappresentati nel loro contesto naturale, creando un ambiente coinvolgente che permette di ascoltare i versi degli animali, arricchendo la visita con un approccio realistico ed emozionale. Di particolare impatto è la sala dedicata al

