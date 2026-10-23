Inaugurate opere da 16 milioni per il servizio idrico nell'Alta Gallura - Notizie

Sarà avviato dopo i collaudi, previsti entro la fine dell'anno, il nuovo potabilizzatore che servirà Aggius, Bortigiadas, Calangianus, Luras e Tempio Pausania. L'impianto, assieme al collegamento con la diga di Monte di Deu, consentirà di migliorare il servizi idrico nei paesi dell'Alta Gallura.Le opere, costate 16 milioni di euro - l'investimento più importante di tutta la Sardegna nell'ambito dell'idropotabile - sono state presentate stamane a Tempio dal presidente del consiglio di amministrazione di Abbanoa, Giuseppe Sardu, e da quello dell'Egas, l'Ente di governo d'ambito, Fabio Albieri, alla presenza dei sindaci dei comuni interessati e ai rappresentanti delle imprese del raggruppamento temporaneo che ha eseguito i lavori, RDR e In.Co.Il sistema interconnesso, risultato della collaborazione fra Egas, Autorità del distretto idrografico della Sardegna (Adis) e Abbanoa, consentirà di disporre di più fonti di approvvigionamento e migliorare la qualità dell'acqua distribuita.Il vecchio potabilizzatore di Pischinaccia è stato ingrandito e rivoluzionato, in modo da recuperare anche l'area circostante.Al momento il vecchio impianto tratta soltanto le acque prelevate dalla Traversa Suliana. Grazie al collegamento con la diga Monti Di Deu, tramite una nuova condotta lunga 6,5 chilometri, potrà essere utilizzata l'acqua invasata dal rio Pagghiolu, finora inutilizzata. Altre risorse idriche arriveranno dal recupero delle sorgenti sul Limbara."Si tratta di un'opera che consentirà di dare risposte concrete alla cittadinanza della zona, parliamo di un bacino d'utenza di oltre 50mila abitanti, con un notevole miglioramento del servizio", ha spiegato Sardu, "grazie a un sistema interconnesso che potrà attingere da diverse fonti d'approvvigionamento. Quello di Tempio Pausania, è il primo potabilizzatore che viene realizzato da vent'anni ed è il più importante investimento nel settore idropotabile. Ma nel nord Sardegna sono ormai completate anche altre fondamentali opere come...

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