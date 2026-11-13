Inaugurata a Barumini 12/a edizione Expo del turismo culturale in Sardegna - Notizie

Da Su Nuraxi, patrimonio mondiale Unesco, all'antico Egitto. Dal Colosseo a Matera Capitale europea della cultura, fino alle pagine del Corriere della Sera.Sono i luoghi e le esperienze che si sono incontrati a Barumini, nella giornata inaugurale della 12/a Expo del Turismo Culturale in Sardegna.La seconda edizione del Premio Barumini - Il Betilo per la Cultura, assegnato a sette personalità del panorama nazionale, e l'apertura della nuova mostra "L'Egitto e gli Sherden: incontri e conflitti nel Mediterraneo" hanno segnato il via alla manifestazione. Due appuntamenti con cui Barumini rinnova il suo modo di fare rete, mettendo in relazione i territori sardi con il mondo dell'archeologia, della cultura e del turismo in Italia e all'estero. Organizzata dalla Fondazione Barumini Sistema Cultura e dal Comune di Barumini, l'Expo ha riportato al Centro Giovanni Lilliu i siti della Marmilla e di altre parti della Sardegna, insieme alle imprese dell'artigianato e dell'enogastronomia.Il confronto avviato nella prima giornata con gli operatori turistici e la stampa specializzata ha messo al centro una possibilità concreta. Chi arriva per visitare Su Nuraxi può trovare, a pochi chilometri o in altre aree dell'isola, altre ragioni per fermarsi e continuare il viaggio. È su questa possibilità che i territori possono costruire itinerari comuni, raggiungere nuovi visitatori e creare opportunità per le attività locali.Ad aprire la manifestazione è stato il sindaco di Barumini, Emanuele Lilliu, che ha sottolineato la capacità dell'Expo di rinnovarsi e di far crescere il lavoro comune tra i territori."Raggiungere la 12ª edizione non significa celebrare solo la longevità di una manifestazione così importante, ma vuol dire attestare la maturità di una visione culturale che negli anni ha saputo trasformare il nostro territorio in una vera capitale della...

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