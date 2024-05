Abbasanta

Le parole della segretaria del Pd Elly Schlein durante la visita al nuraghe Losa di Abbasanta

Portare più opportunità in Sardegna. È l’impegno preso dalla segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, nell’Isola per la campagna elettorale delle prossime elezioni europee, alla quale è candidata, e anche in vista delle prossime elezioni comunali.

“Sono convinta che la Sardegna abbia un potenziale enorme”, ha detto Schlein