In Sardegna il borgo in cui le donne vivono fino a 100 anni - Notizie

Un piccolo borgo ddove la tradizione agricola si fonde con quella tessile potrebbe essere la nuova terra deiSi chiama Bolotana e qui le donne hanno una probabilità tre volte più alta di raggiungere i cent'anni di vita rispetto a chi vive nel resto d'Italia. Lo sostiene uno studio internazionale che ha coinvolto, tra gli altri,pubblicato sulla rivista Frontiers in Aging. La Sardegna è. Una quindicina di comuni tra la Barbagia e l'Ogliastra sono entrati di diritto tra le cosiddette 'Blue zone', quelle aree del mondo con valori record di aspettativa di vita. Ora,. Da qualche tempo i ricercatori si erano accorti che: nel 2024 erano sei. II team ha così passato in rassegna i dati contenuti nell'anagrafe comunale e quelli dei registri parrocchiali, ripercorrendo a ritroso per oltre un secolo la storia della comunità e giungendo a una scoperta inattesa.Tuttavia, a differenza degli altri comuni sardi più longevi, a fare la differenza qua non sono gli uomini ma le donne che, arrivate a 70 anni,. Inoltre, quelle che raggiungono i 70 anni hanno una probabilità del 13,8% di arrivare a 100. Per avere un raffronto, la percentuale...

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