In Sardegna il borgo in cui le donne vivono fino a 100 anni - Notizie
Un piccolo borgo di poco più di duemila abitanti nel cuore della Sardegna dove la tradizione agricola si fonde con quella tessile potrebbe essere la nuova terra dei record della longevità femminile. Si chiama Bolotana e qui le donne hanno una probabilità tre volte più alta di raggiungere i cent'anni di vita rispetto a chi vive nel resto d'Italia. Lo sostiene uno studio internazionale che ha coinvolto, tra gli altri, l'Università di Sassari e l'University of Illinois di Chicago pubblicato sulla rivista Frontiers in Aging. La Sardegna è da almeno un ventennio al centro della ricerca di chi si occupa di longevità. Una quindicina di comuni tra la Barbagia e l'Ogliastra sono entrati di diritto tra le cosiddette 'Blue zone', quelle aree del mondo con valori record di aspettativa di vita. Ora, Bolotana potrebbe aggiungersi alla mappa. Da qualche tempo i ricercatori si erano accorti che il comune ospita un'insolita concentrazione di centenari: nel 2024 erano sei. II team ha così passato in rassegna i dati contenuti nell'anagrafe comunale e quelli dei registri parrocchiali, ripercorrendo a ritroso per oltre un secolo la storia della comunità e giungendo a una scoperta inattesa. A Bolotana l'aspettativa di vita media è più alta che nel resto d'Italia. Tuttavia, a differenza degli altri comuni sardi più longevi, a fare la differenza qua non sono gli uomini ma le donne che, arrivate a 70 anni, hanno un'aspettativa di vita media di quasi altri 21 anni, oltre 2 anni in più che nel resto d'Italia. Inoltre, quelle che raggiungono i 70 anni hanno una probabilità del 13,8% di arrivare a 100. Per avere un raffronto, la percentuale...
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