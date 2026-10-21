(Adnkronos) - In Italia si stima che le donne in menopausa siano circa 17 milioni, eppure questo momento – della durata di circa un terzo della vita femminile – è ancora vittima di pregiudizi e stigma. Riconoscere il climaterio come uno snodo centrale dell’esistenza, che intreccia salute pubblica, parità di genere nei luoghi di lavoro, benessere psicologico e politiche di longevità, è l’obiettivo dell’incontro 'Menopausa: salute, lavoro, diritti e futuro delle donne', che si è svolto all’Università degli Studi di Milano. L’incontro, promosso da SalusHub, è stato l’occasione per avviare un dialogo tra clinici, comunità accademica e cittadini sulla necessità di uno sguardo più attento e di politiche sociosanitarie rivolte alle donne over 50.

"Come università pubblica sentiamo una responsabilità particolare rispetto a questi temi perché la Statale di Milano è da sempre in prima linea nel promuovere una cultura che valorizzi ogni fase della vita biologica e sociale delle persone – spiega Marina Marzia Brambilla, Rettrice dell’Università degli Studi di Milano –. La nostra missione non si esaurisce nella produzione e nella trasmissione della conoscenza: siamo chiamati a contribuire alla costruzione di una società più equa, inclusiva e capace di valorizzare la libera espressione di ogni persona in tutte le fasi della propria esistenza".

"La menopausa non deve essere considerata un sinonimo di malattia o di declino, ma una tappa naturale della vita che merita piena tutela e salute – dichiara Alessandra Kustermann, ginecologa e presidente dell’Associazione Svs Donna Aiuta Donna –. Il quadro endocrinologico rende necessaria una maggiore attenzione verso l'apparato cardiovascolare, la salute ossea e il metabolismo, ma oggi abbiamo a disposizione efficaci strumenti diagnostici e di prevenzione primaria. È importante garantire a ogni donna il diritto di vivere questa stagione in completo benessere, sia fisico che psicologico".

Ampio spazio è stato dedicato anche al costo sociale ed economico causato da una mancata attenzione verso la menopausa nei contesti professionali, all'impatto sulla leadership femminile e alle ripercussioni sulla salute mentale, tema al centro dell'attenzione nel mese dedicato alla prevenzione e al benessere psicologico. "Per troppo tempo la menopausa è stata considerata una questione privata, da affrontare in silenzio – aggiunge Lamberto Bertolé, assessore al Welfare e Salute del Comune di Milano –. Ma quando una fase naturale della vita diventa motivo di stigma, di difficoltà nell’accesso alle opportunità, siamo di fronte a una questione che riguarda tutta la società. Parlare di menopausa significa quindi parlare di salute, ma anche di diritti, lavoro e disuguaglianze. Significa riconoscere bisogni che troppo spesso sono rimasti invisibili e assumersi, come istituzioni, la responsabilità di dare risposte. Perché una città che vuole essere davvero inclusiva deve sapersi prendere cura delle persone in ogni fase della loro vita, senza lasciare che siano i pregiudizi o le condizioni sociali a determinare le possibilità di stare bene".

Per parlare di menopausa oggi è necessario utilizzare i vocaboli più corretti, in grado di scardinare le false credenze. Per favorire la diffusione di queste “buone pratiche” è stato recentemente pubblicato il volume M come Menopausa, con autrici Annamaria Colao e Raffaella Cesaroni ed edito da Cairo.

"Per trasformare la percezione collettiva è indispensabile partire dalla consapevolezza culturale e dall'importanza di usare le parole giuste – conclude Raffaella Cesaroni, giornalista di SkyTG24 e co-autrice del libro –. Troppo spesso il linguaggio utilizzato ha alimentato pregiudizi e narrazioni errate, dando spazio a un immaginario femminile che non rende giustizia al grande valore insito in questa fase ricchissima della vita. Con il nostro libro abbiamo voluto costruire un vero e proprio dizionario per offrire una chiave di lettura chiara, accurata e priva di stereotipi, offrendo alle donne e alla società gli strumenti linguistici per raccontare la menopausa in modo aperto e consapevole".