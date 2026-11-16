(Adnkronos) - Ogni anno in Italia circa 230.000 persone perdono la vita a causa di patologie cardiovascolari. Di queste morti, circa 47.000 sono riconducibili a un controllo insufficiente dei livelli di colesterolo nel sangue. "Numeri che evidenziano quanto sia importante monitorare regolarmente il proprio profilo lipidico, prestando particolare attenzione al colesterolo Ldl, comunemente definito 'colesterolo cattivo', il cui aumento può favorire l'insorgenza di conseguenze gravi e irreversibili per la salute. Il controllo del colesterolo Ldl assume un'importanza ancora maggiore per alcune categorie di pazienti, in particolare per le persone affette da diabete e per coloro che hanno già avuto eventi o patologie cardiovascolari", nelle quali "è fondamentale mantenere i valori di Ldl entro limiti più rigorosi, così da contenere il rischio di ulteriori complicanze". E' il messaggio dei cardiologi ospedalieri dell'Anmco, in occasione dell'evento formativo 'Lipids & Cardiometabolic Care' in programma alla Camera di Commercio di Firenze il 17 e 18 novembre. L'evento, promosso in collaborazione con la Società italiana per lo studio dell'aterosclerosi e con il patrocinio dell'American College of Cardiology, è rivolto a specialisti di cardiologia, diabetologia, ematologia, geriatria, medicina interna, nefrologia, neurologia e medicina generale, per "offrire un aggiornamento multidisciplinare sulle più recenti evidenze in ambito lipidologico e cardiometabolico - spiega l'Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri - con l'obiettivo di migliorare la valutazione globale del rischio cardiovascolare e l'implementazione di strategie terapeutiche efficaci e personalizzate".

"Negli ultimi decenni - afferma il presidente dell'Anmco Massimo Grimaldi, direttore di Cardiologia all'ospedale F. Miulli di Acquaviva delle Fonti (Bari) - l'approccio alla prevenzione e al trattamento delle malattie cardiovascolari è stato profondamente trasformato dall'avanzamento delle conoscenze scientifiche, derivanti sia dalla biologia molecolare sia da ampi studi clinici randomizzati. In questo contesto, la gestione delle dislipidemie, oggi riconosciute come fattore causale dell'aterosclerosi, rappresenta un pilastro fondamentale della prevenzione cardiovascolare, in particolare in ambito di prevenzione primaria e nei soggetti ad alto rischio. L'introduzione nella pratica clinica di nuove terapie ipolipemizzanti, incluse le terapie biologiche, ha dimostrato una riduzione significativa degli eventi cardiovascolari proporzionale alla progressiva riduzione dei livelli plasmatici di colesterolo Ldl (C-Ldl). In linea con queste evidenze, le linee guida della Società europea di cardiologia raccomandano il raggiungimento di target di C-Ldl sempre più stringenti nei pazienti a maggior rischio e l'impiego di strategie terapeutiche di combinazione. Tuttavia, recenti evidenze hanno confermato la presenza di un rischio cardiovascolare residuo, clinicamente rilevante anche in presenza di bassi livelli di C-Ldl. Questo dato rafforza la necessità di interventi preventivi più precoci e richiama l'attenzione sul ruolo di altri determinanti aterogeni, quali trigliceridi, lipoproteina(a) e infiammazione, nonché sull'interazione tra obesità, disfunzione metabolica e danno d'organo".

"La gestione dell'ipercolesterolemia rappresenta oggi uno degli elementi fondamentali delle strategie di prevenzione cardiovascolare, dal momento che l'eccesso di colesterolo è ormai riconosciuto come un fattore causale della malattia cardiovascolare aterosclerotica - sottolinea Federico Nardi, presidente designato Anmco e direttore di Cardiologia all'ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato (Alessandria) - Nello scenario attuale emerge l'esigenza di approcci terapeutici integrati, capaci non solo di ottimizzare il controllo lipidico, ma anche di agire sui meccanismi cardio-nefro-metabolici, soprattutto nei pazienti ad elevato rischio cardiovascolare, come quelli con diabete, obesità e comorbilità multiple. Fondamentale risulta inoltre il tema dell'aderenza e della persistenza terapeutica, elemento chiave per il successo delle strategie preventive. Un ruolo centrale nella prevenzione cardiovascolare è svolto anche dall'adozione di abitudini di vita salutari. Seguire un'alimentazione equilibrata, privilegiando il consumo di frutta e verdura e riducendo l'apporto di grassi di origine animale, può contribuire ad abbassare i livelli di colesterolo nel sangue del 10-20%. Altrettanto importante è controllare la quantità complessiva di cibo e l'apporto calorico quotidiano, per evitare un aumento eccessivo del peso corporeo. A queste indicazioni si aggiungono l'astensione dal fumo e la pratica regolare di attività fisica. In particolare, si raccomandano almeno 150 minuti settimanali di esercizio aerobico di intensità moderata, come una camminata a passo sostenuto. Questi comportamenti favoriscono l'aumento del colesterolo Hdl, noto come 'colesterolo buono', e contribuiscono alla riduzione dei livelli di Ldl".

"L'introduzione nella pratica clinica di farmaci biologici in grado di ridurre i livelli dei lipidi nel sangue ha fornito ulteriori conferme dell'efficacia dell'abbassamento del colesterolo Ldl nella prevenzione degli eventi cardiovascolari - evidenzia Furio Colivicchi, presidente Hcf Fondazione Anmco Per il Tuo cuore Ets e direttore di Cardiologia clinica e riabilitativa all'ospedale San Filippo Neri di Roma - Le evidenze scientifiche hanno infatti dimostrato che una progressiva diminuzione delle concentrazioni plasmatiche di Ldl si associa a una significativa riduzione del rischio cardiovascolare. Proprio sulla base di questi risultati, le linee guida della Società europea di cardiologia indicano obiettivi terapeutici particolarmente stringenti per i pazienti con un rischio cardiovascolare più elevato, raccomandando, quando necessario, l'impiego combinato di diversi farmaci ipolipemizzanti per raggiungere i valori desiderati. Tuttavia, gli studi più recenti hanno evidenziato che, anche in presenza di livelli molto bassi di colesterolo Ldl, può permanere una quota significativa di rischio cardiovascolare residuo. Questo dato mette in evidenza da un lato l'importanza di intervenire in maniera sempre più precoce, dall'altro la necessità di considerare ulteriori fattori coinvolti nello sviluppo dell'aterosclerosi, tra cui i trigliceridi, la lipoproteina(a) e i processi infiammatori. La sfida attuale consiste quindi non soltanto nel raggiungere concentrazioni sempre più basse di colesterolo Ldl, ma anche nell'affrontare i diversi meccanismi che contribuiscono al rischio cardiovascolare residuo. Per questo motivo, accanto alle terapie già disponibili, emerge la necessità di sviluppare e utilizzare trattamenti aggiuntivi e complementari, promuovendo al tempo stesso una maggiore aderenza dei pazienti alle cure prescritte e la continuità dei trattamenti nel tempo. L'evento formativo Lipids and Cardiometabolic Care 2026 - conclude Colivicchi - nasce proprio con l'obiettivo di approfondire le più recenti conoscenze e le prospettive terapeutiche nell'ambito della gestione delle dislipidemie e delle patologie cardiometaboliche, con l'intento di favorire un approccio integrato alla terapia ipolipemizzante e cardiometabolica, orientato alla riduzione del rischio cardiovascolare complessivo".