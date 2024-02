Oristano

Operazione dei carabinieri

In casa conservava più di 5 chilogrammi di coralli protetti detenuti irregolarmente, fra cui il corallo cervello. Per questa ragione un cittadino italiano residente a Oristano è stato denunciato dai carabinieri.

I militari hanno accertato che l’uomo avrebbe tentato di vendere illegalmente le specie in suo possesso, in assenza della prevista documentazione che ne attestasse la regolarità dell’origine. Rimane ancora da chiarire la provenienza dei coralli sequestrati.

Il corallo si riproduce in varie parti del mondo, sia negli oceani che nei nostri mari. La commercializzazione delle specie protette è regolamentata dalla Convenzione di Washington, che mira a tutelarne la biodiversità. I coralli sono cnidari e appartengono al regno animale. Si tratta nello specifico di colonie di polipi che costruiscono uno scheletro costituito da carbonato di calcio, avente funzioni di protezione e sostegno.

La loro importanza sta nel delicato ruolo ecologico: i coralli infatti sono un prezioso habitat per molte specie di pesci tanto da fornirne riparo dai predatori e zone adatte per la riproduzione, ma forniscono anche un piccolo contributo alla mitigazione del cambiamento climatico globale grazie allo stoccaggio del carbonio contenuto nell’anidride carbonica presente nel mare, utilizzandolo per costruire questo scheletro.

L’operazione dei carabinieri si inquadra nell’ambito delle attività dell’Arma in materia di tutela dell’ambiente, del territorio e delle acque, che, grazie alle unità del comparto Carabinieri Forestali, permettono alle articolazioni territoriali di operare a tutela e salvaguardia dell’ambiente e della biodiversità.