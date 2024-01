Dolianova

Nel furto notturno sono spariti anche 7.400 euro



Hanno svaligiato una tabaccheria durante la notte, ma sono stati riconosciuti grazie ai video di sicurezza e poi fermati dai carabinieri a bordo della loro auto, con parte del bottino. Tre uomini, già noti alle forze dell’ordine per altre vicende, sono stati denunciati per furto aggravato, in concorso.

Grazie alle immagini della videosorveglianza registrate nella zona, i tre uomini – di 22, 53 e 48 anni – sono stati riconosciuti come autori del furto in una rivendita di tabacchi a Dolianova, in corso Repubblica. Dopo aver forzato la porta d’ingresso, i ladri avevano portato via 7.400 euro, svariati pacchetti di sigarette e tabacco.

Una delle pattuglie impegnate nelle ricerche coordinate dalle centrali operative di Dolianova e Cagliari ha intercettato i tre attorno alle 2:45 mentre percorrevano via Pergolesi, a bordo di una Toyota Yaris.

Con una perquisizione dell’auto è stata trovata una busta di plastica con 85 pacchetti di sigarette, 7 confezioni di tabacco e tre di filtrini. La merce è stata restituita alla proprietaria della tabaccheria, mentre il veicolo è stato posto sotto sequestro penale.

A seguito della querela della titolare della tabaccheria svaligiata, i tre sono stati dunque denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.

Venerdì, 19 gennaio 2024