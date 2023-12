In auto con un tirapugni in metallo: denunciato un giovane

Quartu Sant’Elena

Sorpreso dai carabinieri durante un controllo

Girava in auto con un tirapugni in metallo, custodito all’interno del vano portaoggetti. Un commerciante di 22 anni di Quartu Sant’Elena, incensurato, è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari dai carabinieri della sezione radiomobile.

L’accusa per il giovane è di porto di oggetti atti a offendere.

Il commerciante è stato fermato ieri in piazza IV novembre, durante un normale controllo sulla circolazione stradale.

I carabinieri hanno sequestrato il tirapugni, che verrà depositato all’ufficio corpi di reato del Tribunale di Cagliari.

Giovedì, 7 dicembre 2023