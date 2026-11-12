(Adnkronos) - “Il Piano strategico Sace50 di Sace mette al centro una visione molto chiara: il nostro ruolo di Export Credit Agency italiana, a supporto della crescita delle imprese italiane, si concretizza nel supportare le aziende non come realtà isolate, ma come parte di ecosistemi produttivi interconnessi. Questa visione ha un principio di base molto semplice: quando un'impresa apre una porta sul mondo, quella porta dobbiamo lasciarla aperta per consentire ad altre imprese italiane di entrare”. E’ quanto affermato da Mariangela Siciliano, Head of Commercial Strategy, Initiatives & Services di Sace, in occasione dell’incontro con la stampa ‘Le filiere strategiche del Made in Italy: scenari, mercati e strumenti di crescita’ promosso da Sace a Milano.

“Le grandi imprese italiane possono e devono fare da apripista: quando conquistano un nuovo mercato, anche le Pmi del loro ecosistema possono percorrere quella strada. Sace ha messo al centro le filiere nel suo Piano strategico Sace50 perché vogliamo passare da una logica di transazione a una logica sistemica; quindi non supportare la singola operazione dell'impresa che vuole andare all'estero, ma supportare le intere filiere che vogliono affacciarsi sui mercati internazionali - spiega Siciliano - Questa visione si è tradotta in un percorso integrato che ruota attorno a quattro direttrici: conoscere, fare rete, ascoltare e co-progettare. Per ciascuno di questi driver abbiamo strutturato delle iniziative di filiera ben precise. Conoscere: abbiamo lanciato un programma che si chiama Filiere 360, con il quale mappiamo le principali filiere italiane. I comparti sui quali ci stiamo concentrando sono infrastrutture e costruzioni, blue economy e cantieristica, automazione e meccanica strumentale, aerospazio e sicurezza, e agroalimentare - illustra Siciliano - Fare rete: oltre alla conoscenza, il passo successivo per noi è creare relazioni tra gli attori pubblici e privati che contribuiscono a supportare l'internazionalizzazione delle filiere italiane. Lo facciamo con i Filiera Summit, che sono giornate di confronto qualificato tra capofiliera, imprese di filiera e partner istituzionali, ovvero gli altri attori del Sistema Paese che Sace porta con sé, per avviare questo dialogo e rafforzare il partenariato pubblico-privato attorno alle filiere”.

“Il terzo driver è l’ascolto, un tema che portiamo avanti come una costante in tutte le nostre iniziative. Ascolto sui territori significa, soprattutto, creare connessioni con chi li opera e li presidia - afferma ancora Siciliano - Abbiamo lanciato a settembre Export in rete, un roadshow con focus settoriale nato per rafforzare la nostra collaborazione con le associazioni di categoria e le rappresentanze territoriali, con l'obiettivo di costruire contenuti calati sulle richieste e sulle specificità delle aziende sul territorio. Ma l'ascolto non basta: il passaggio successivo è co-progettare. Co-progettare significa sederci con i capofiliera, coinvolgere un cluster di imprese della loro filiera e individuare bisogni concreti lungo la supply chain; significa intercettare le priorità industriali e la visione del capofiliera per progettare insieme pacchetti integrati di misure che accompagnino le imprese lungo tutto il percorso: dalla scelta dei mercati all'accesso al credito, dagli investimenti fino alla sicurezza degli approvvigionamenti. Questi format sono complementari perché confluiscono tutti verso un unico obiettivo: partire dalla conoscenza e dall'ascolto per arrivare a soluzioni concrete e a una competitività delle nostre filiere sui mercati internazionali", conclude Siciliano.