(Adnkronos) - “Viviamo in una sorta di geopolitica del caos dove la globalizzazione si è trasformata in un'interdipendenza strategica in cui i rapporti di potere tra le grandi potenze e quelle medio-regionali stanno ridisegnando lo scacchiere internazionale”. Lo ha dichiarato Valerio De Luca, presidente della Fondazione Aises Ets e direttore della Space Academy nel corso dell’evento intitolato 'Corporate Diplomacy e dialogo istituzionale: il contributo di Sace', promosso dalla Fondazione Aises Ets e dalla Spes Academy 'Carlo Azeglio Ciampi' in collaborazione con Sace.

“Sappiamo che è in vista l'incontro tra Trump, Putin e Xi, e quindi anche questo rappresenta un cambiamento epocale rispetto a una gestione dell'ordine mondiale che sembra rappresentare i tre imperi più importanti in una sorta di G3. È importante la diplomazia imprenditoriale economica, laddove i conflitti ibridi, minacce terroristiche scuotono la terra, è importante far passare le merci e creare una pacificazione che attraverso la diplomazia possa sviluppare il benessere sociale delle popolazioni. - ha spiegato De Luca - L'export rappresenta un tema di fondamentale importanza e l'Italia è uno dei Paesi europei più rilevanti sotto questo profilo. Per questo motivo, l'incontro ospitato da Sace con il presidente Picchi assume un significato particolarmente importante”.