Impianti eolici a Oristano, il sindaco Sanna dice no

“Il Comune di Oristano non ha concesso alcuna autorizzazione all’insediamento di impianti eolici nel suo territorio né nell’area industriale di sua competenza”. Il sindaco di Oristano Massimiliano Sanna precisa alcuni aspetti riguardanti la concessione di un lotto di terreno da parte del Consorzio industriale dell’oristanese a un’impresa specializzata nella produzione di impianti eolici offshore. “Il lotto di terreno in questione è stato assegnato a seguito di una richiesta di un imprenditore privato che intende utilizzare l’area per la produzione di componenti eolici destinati all’intera area mediterranea – precisa il sindaco Sanna -. È fondamentale chiarire che l’installazione di questi impianti nei vari territori non è evidentemente di competenza né del Consorzio Industriale né del Comune di Oristano. Tutti sappiamo che questo tema è oggetto di un ampio dibattito che coinvolge tutte le forze politiche e sociali della Sardegna”. “Il Comune di Oristano ribadisce la propria contrarietà a qualsiasi tipo di speculazione, in particolare quando questa riguarda lo sfruttamento di risorse preziose come l’ambiente – aggiunge

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie