(Adnkronos) - Thomas Markle Jr., fratellastro della Duchessa di Sussex Meghan con cui non ha più rapporti, è stato indicato come "persona di interesse" nell'inchiesta delle autorità filippine sulle accuse di possesso di immagini pedopornografiche mosse contro suo padre, Thomas Markle Sr. Il ministro degli Interni e degli Enti Locali del Paese, Jonvic Remulla - scrive il Guardian - ha dichiarato in una conferenza stampa a Manila che ci sono "indizi che indicano il coinvolgimento del figlio nel crimine". Ha aggiunto che Markle Jr., che aveva denunciato alla polizia locale e all'Fbi il ritrovamento delle immagini tra gli effetti personali del padre, non è ancora considerato un sospettato e il suo presunto coinvolgimento non riguarderebbe direttamente il materiale consegnato alla polizia.

Remulla ha dichiarato che sono state rinvenute oltre 7.000 foto e un video, tutti raffiguranti minori di entrambi i sessi, di origine asiatica, latina ed europea, alcuni dei quali di appena 10 o 11 anni. Ha descritto le immagini come "le manifestazioni più deplorevoli di impunità nei confronti dell'attività sessuale che io abbia mai visto". Markle senior, 82 anni, che non ha rapporti con Meghan dal 2018, sarebbe stato trasferito in una casa di cura per malati di demenza negli Stati Uniti, dove ora vive. Il ministro filippino ha dichiarato: "Stiamo cercando di stabilire se il figlio sia coinvolto... Ci sono indizi che suggeriscono un suo coinvolgimento nel crimine, ma per ora è considerato solo una persona di interesse". Ha poi aggiunto: "Lo sapremo nei prossimi giorni". Markle Sr, rientrato negli Stati Uniti dalle Filippine a maggio, ha ammesso di aver pagato per prestazioni sessuali nelle Filippine, ma ha negato con fermezza di essere in possesso di immagini pedopornografiche, suggerendo di essere stato "incastrato". Suo figlio si trova ancora a Cebu City, nelle Filippine.

Markle Jr. ha denunciato suo padre dopo aver affermato di aver trovato nella casa del padre nelle Filippine quattro scatole contenenti "centinaia, se non migliaia" di immagini di abusi sessuali su minori. Da allora, la polizia e gli agenti dell'Fbi stanno indagando per accertare se Markle Sr. fosse in possesso di immagini illegali mentre viveva nelle Filippine e in Messico, dove aveva precedentemente risieduto e dove, secondo quanto riferito, altre immagini illegali sarebbero state rinvenute in uno dei suoi magazzini. In una dichiarazione rilasciata quando le accuse contro suo padre furono pubblicate per la prima volta, Meghan affermò di essere "profondamente addolorata". Disse di essere stata informata delle inquietanti accuse contro suo padre nel 2018 e di avergli impedito di avere contatti con i suoi figli, il principe Archie, di sette anni, e l principessa Lilibet, di cinque, per proteggerli.