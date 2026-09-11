(Adnkronos) - Il conto alla rovescia è quasi terminato. Domenica 13 settembre Ilary Blasi e Bastian Muller pronunceranno il fatidico 'sì' nella splendida cornice di Villa Cimbrone, a Ravello, nel cuore della Costiera Amalfitana. Una location esclusiva e suggestiva, scelta per un matrimonio che si annuncia all’insegna del lusso e della massima riservatezza. Ma cosa sappiamo finora sulle nozze segrete? Ecco alcune curiosità.

Villa Cimbrone sarà la cornice perfetta per le nozze. Si tratta di una delle strutture più esclusive e affascinanti d’Italia, da tempo scelta da volti noti dello spettacolo per eventi privati e matrimoni. A rendere ancora più speciale il luogo sono gli scenari e il panorama mozzafiato che si affaccia sulla Costiera. Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, la cerimonia dovrebbe svolgersi con rito civile a Palazzo Tolla, sede del Comune di Ravello. Su questo punto, tuttavia, resta un piccolo mistero. Il motivo? Non risultano prenotazioni relative ad altri matrimoni civili per la stessa giornata. Un dettaglio che alimenta ulteriormente la curiosità sul programma delle nozze. I festeggiamenti dovrebbero poi entrare nel vivo nel tardo pomeriggio, nella prestigiosa struttura che ospiterà il ricevimento. E la lista degli invitati? Sarà piuttosto ristretta: circa 80 persone tra familiari, amici e persone vicine alla coppia. Per una festa lontano dai riflettori.

Poi, niente luna di miele tradizionale, almeno per il momento: gli impegni professionali di Ilary Blasi sono già fissati. Dal 17 settembre, la conduttrice sarà impegnata alla guida della nuova stagione del Grande Fratello Vip su Canale 5.

Tra i residenti, al momento, pare però prevalere una certa indifferenza nei confronti dell’evento. A raccontarlo, con una buona dose di ironia, è stato un servizio trasmesso da 'La volta buona', il programma di Rai 1 condotto da Caterina Balivo, con alcune testimonianze raccolte dall'inviato sul posto. L’obiettivo era scoprire come Ravello si stesse preparando ad accogliere le nozze, ma tra la le risposte raccolte ce n’è stata una che ha conquistato il pubblico per la sua spontaneità. Alla domanda sul matrimonio di Ilary Blasi, una signora del posto ha liquidato l’argomento con poche parole: "Che me ne frega a me". Una battuta diventata presto virale sui social e che, con la sua schiettezza, ha offerto un curioso contrappunto all’attesa mediatica che circonda il matrimonio.

In attesa delle nozze, c'è un'altra curiosità. A pochi giorni dalla firma ufficiale del divorzio da Francesco Totti, Ilary Blasi ha deciso di mettere in vendita la villa all’Eur mostrata nella serie Netflix 'Unica'. Quella dove vivevano i suoi genitori Daniela e Roberto. L’annuncio è stato pubblicato l’11 agosto e l’immobile risulta ancora disponibile.

La villetta, molto lussuosa e da circa 330 metri quadri, era comparsa nella prima stagione di 'Unica', quando la madre Daniela aveva permesso alla troupe di Netflix di entrare nell’abitazione per realizzare un’intervista insieme alla figlia. Le telecamere avevano mostrato alcuni degli interni, tra cui il salone e la cucina, dando al pubblico un assaggio dell'arredamento.