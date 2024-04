Oristano

Ieri la finalissima contro l’Olimpia Volley Bosa. Entrambe le squadre parteciperanno alla fase regionale

La Volley 3.0 Arcidano ha vinto ieri a Oristano il Campionato territoriale Under 16 di pallavolo femminile per il Centro Sardegna, superando in finale l’Olimpia Volley Bosa. Nelle semifinali interprovinciali Bosa ha superato l’Asp Nuoro, mentre Arcidano si è imposta sulla Delta Volley Lanusei.

Entrambe le finaliste parteciperanno alla fase regionale del campionato. È stato il Palatharros a ospitare la final four.

Sono stati assegnati anche i premi individuali alle migliori atlete, ruolo per ruolo. Come migliore alzatrice è stata scelta Sara Deriu (Olimpia Volley Bosa), la migliore schiacciatrice è Giulia Sascaro (Volley 3.0 Arcidano), miglior centrale Maddalena Fois (Volley 3.0 Arcidano), miglior libero Beatrice Salis (Volley 3.0 Arcidano). Infine, la miglior giocatrice della fase finale è Manila Quartu (Volley 3.0 Arcidano).