Il traffico di droga viaggia attraverso i locker, un arresto a Olbia - Notizie

La droga viaggia con le spedizioni postali e i locker con ritiro automatico negli esercizi commerciali: a Olbia le Fiamme Gialle hanno scoperto un consistente traffico di sostanze stupefacenti, intensificato nel periodo estivo, che usava come vettore le spedizioni via posta.Grazie ad un'articolata attività info-investigativa i finanzieri del Gruppo di Olbia hanno arrestato un ventiduenne del posto ritenuto gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il metodo utilizzato per far arrivare nell'isola la droga dalla Spagna prevedeva l'uso dei locker ai quali veniva fatta recapitare la sostanza stupefacente custodita in vari plichi, a un destinatario con un nome di fantasia. I finanzieri, grazie ad appostamenti e osservazioni, sono riusciti ad intercettare e bloccare il giovane olbiese, effettivo destinatario della spedizione. All'apertura del plico appena recapitato e ritirato, i militari hanno trovato quattro chili di hashish, confezionati sottovuoto in panetti da 50 grammi.La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di sequestrare circa 600 grammi di marijuana, cinque grammi di cocaina, 350 grammi di hashish e una piantina di marijuana in fioritura. È stato rinvenuto anche materiale vario per il confezionamento, un bilancino di precisione, uno storditore elettrico a contatto e un ordigno esplosivo artigianale dal peso di oltre 650 grammi. I militari hanno scoperto, inoltre, circa duemila euro in banconote di vario taglio, delineando un quadro indiziario compatibile con un'attività di spaccio organizzata.La droga, una volta immessa sul mercato, avrebbe fruttato guadagni per un valore stimato in oltre 50 mila euro, consentendo la realizzazione di oltre 10 mila dosi. Al termine delle operazioni di polizia giudiziaria, il ventiduenne è stato tratto in arresto e posto agli arresti domiciliari a disposizione della Procura della Repubblica di Tempio Pausania.Dall'inizio dell'anno, le...

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