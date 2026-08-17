La droga viaggia con le spedizioni postali e i locker con ritiro automatico negli esercizi commerciali: a Olbia le Fiamme Gialle hanno scoperto un consistente traffico di sostanze stupefacenti, intensificato nel periodo estivo, che usava come vettore le spedizioni via posta.
Grazie ad un'articolata attività
info-investigativa i finanzieri del Gruppo di Olbia hanno arrestato
un ventiduenne del posto ritenuto gravemente indiziato del reato di
detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il metodo
utilizzato per far arrivare nell'isola la droga dalla Spagna
prevedeva l'uso dei locker ai quali veniva fatta recapitare la
sostanza stupefacente custodita in vari plichi, a un destinatario
con un nome di fantasia. I finanzieri, grazie ad appostamenti e
osservazioni, sono riusciti ad intercettare e bloccare il giovane
olbiese, effettivo destinatario della spedizione. All'apertura del
plico appena recapitato e ritirato, i militari hanno trovato
quattro chili di hashish, confezionati sottovuoto in panetti da 50
grammi.
La successiva perquisizione domiciliare ha
consentito di sequestrare circa 600 grammi di marijuana, cinque
grammi di cocaina, 350 grammi di hashish e una piantina di
marijuana in fioritura. È stato rinvenuto anche materiale vario per
il confezionamento, un bilancino di precisione, uno storditore
elettrico a contatto e un ordigno esplosivo artigianale dal peso di
oltre 650 grammi. I militari hanno scoperto, inoltre, circa duemila
euro in banconote di vario taglio, delineando un quadro indiziario
compatibile con un'attività di spaccio organizzata.
La droga, una volta immessa sul mercato, avrebbe
fruttato guadagni per un valore stimato in oltre 50 mila euro,
consentendo la realizzazione di oltre 10 mila dosi. Al termine
delle operazioni di polizia giudiziaria, il ventiduenne è stato
tratto in arresto e posto agli arresti domiciliari a disposizione
della Procura della Repubblica di Tempio Pausania.
Dall'inizio dell'anno, le...