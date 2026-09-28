Il tour della pace di un palestinese e israeliano parte dalla Sardegna - Notizie

Un palestinese, Bassam Aramin, e un israeliano, Rami Elhanan. Due padri accomunati da un lutto: la perdita delle loro figlie. Due morti violente, in tempi diversi, ma legate al conflitto. Saranno in Sardegna per dire no a odio e guerra: il 13 e 14 ottobre a Villacidro e Cagliari la prima tappa del tour italiano di Venti di pace. Dall'isola partirà il percorso che accompagnerà la candidatura di Aramin e Elhanan al premio Nobel per la pace.La loro storia personale di dolore trasformata in una testimonianza di riconciliazione è stata raccontata anche nel libro di Carola Benedetto e Luciana Ciliento, Mio padre, tuo padre. Il progetto Venti di pace è realizzato dalla Fondazione Giuseppe Dessì, dall'associazione Genti Arrubia, dal Comune di Quartu, dall' Università di Cagliari - Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, dalla Fondazione Faustino Onnis, dall'associazione il Crogiuolo, grazie alla Fondazione di Sardegna. Gli incontri del 13 e 14 ottobre rientrano nella XII edizione del Festival della Letteratura del Mediterraneo, nel progetto Nuovi Linguaggi per l'immaginario della Fondazione Giuseppe Dessì, nei Festival Letterario Anderas del Mondo Eco del Crogiuolo ed è realizzato grazie al supporto di Comitato per i Diritti Umani della Regione Piemonte, di Anpi, della Fondazione Crt e della Fondazione Compagnia di San Paolo.A Villacidro, nella palestra dell'Istituto Comprensivo Loru-Dessì in via Stazione, i due protagonisti incontreranno gli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado. Il giorno dopo nuovo appuntamento, a Cagliari, nell'Aula B del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università, in via Sant'Ignazio 74. "È certo che la loro sola testimonianza - spiegano gli organizzatori non può risolvere la complessità del conflitto israelo-palestinese, ma la loro storia individuale che parte dalla concretezza di due lutti afferma fortemente un principio: la pace...

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