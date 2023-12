Il rimorchio si stacca e buca il serbatoio del gasolio: traffico bloccato sulla Statale

Nuoro

Pesanti disagi dopo un insolito incidente

Traffico bloccato poco prima delle 11 sulla Statale 131 Dcn in direzione di Olbia, all’altezza del km 75, tra il bivio per Lula e quello per Siniscola. Il semirimorchio di un autoarticolato si è sganciato dalla motrice, ha invaso buona parte delle due corsie di marcia e ha urtato un altro mezzo pesante, bucandogli il serbatoio del gasolio.

Una squadra del distaccamento di Siniscola dei vigili del fuoco è intervenuta per limitare la dispersione del carburante sull’asfalto e mettere in sicurezza i due mezzi e la strada.

La ditta proprietaria dell’autoarticolato ha provveduto alla rimozione, con il supporto di una ditta privata.

Oltre alla polizia stradale di Nuoro, che dovrà chiarire le cause dell’incidente, al lavoro sulla Statale una squadra dell’Anas per il ripristino delle condizioni di percorribilità.

Giovedì, 14 dicembre 2023

Fonte: Link Oristano