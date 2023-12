Il regista Mario Giua Marassi a Cabras per l’appuntamento con il Laboratorio Cinema e Territorio

Cabras

Nuovo incontro della rassegna della Fondazione Mont’e Prama “I Venerdì al Museo”

Giunge al terzo appuntamento il Laboratorio Cinema e Territorio, per una serata dedicata al ruolo dell’audiovisivo nella pubblicità e nel turismo. Inserito nella rassegna “I Venerdì al Museo”, ideata dalla Fondazione Mont’e Prama, l’incontro è in programma per venerdì 15 dicembre, nella Sala del Paesaggio del Museo civico Giovanni Marongiu, alle ore 18.

Sarà ospite Mario Giua Marassi, regista del film Cast in Bronze (2022) e di numerosi corti pubblicitari ambientati nell’isola, che dialogherà con il presidente della Fondazione Mont’e Prama Anthony Muroni.

Creativo, regista e visual artist italiano, Marassi nasce nel 1977 a Cagliari. Formatosi con la New York Film Academy, è fondatore dal 2001 della Go To Net Studios, agenzia creativa, casa di produzione e post produzione pubblicitaria. Vincitore di 55 riconoscimenti nazionali e internazionali, tra cui nove “oscar” pubblicitari italiani, è il principale autore chiamato dalle istituzioni e dai marchi privati per esportare il Made in Sardinia nel mondo.

All’intervento del regista, seguirà la proiezione di alcuni spot, che sarà arricchita dalla spiegazione delle fasi progettuali di realizzazione di uno spot, così da approfondire in modo pratico il tema della serata.

L’ingresso è libero e gratuito. Ai partecipanti saranno accreditati dei punti sulla carta “Amico del museo di Cabras”, che darà diritto a sconti su gadget e ingressi in occasioni di iniziative speciali e a tema.