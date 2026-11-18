Il Polo universitario penitenziario di Sassari compie 12 anni - Notizie

A 12 anni dalla sua istituzione, il Polo universitario penitenziario dell'Università di Sassari (Pup Uniss) tira le somme delle attività e dei risultati raggiunti.Un bilancio tratto questo pomeriggio nell'aula magna dell'Ateneo sassarese, dal rettore uscente, Gavino Mariotti, il delegato per il Pup, Emmanuele Farris e gli enti partner dell'infrastruttura immateriale che eroga servizi specifici per studenti universitari in regime di detenzione.Il Polo nasce dall'interazione sinergica tra cinque istituzioni: Università di Sassari, provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria, Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna, Centro giustizia minorile ed Ente regionale per il diritto allo studio. Ogni anno si rivolgono al Pup circa 90 studenti, e 60-70 di loro seguono un regolare percorso didattico.I numeri parlano di un sistema consolidato. Circa il 60% degli iscritti è detenuto in alta sicurezza, il 30% in media sicurezza e il 10% in esecuzione penale esterna.Sassari è tra le prime università italiane per numeri assoluti, ma il dato più rilevante è l'incidenza degli studenti sulla popolazione detenuta: il 2% a livello nazionale, il 5-6% negli istituti sardi convenzionati, con punte del 9-12% ad Alghero e del 13-21% a Tempio Pausania. Tra il 2021 e il 2026 si sono laureati 24 studenti.L'offerta comprende 15-20 corsi di studio, triennali, magistrali o a ciclo unico, afferenti a sette Dipartimenti.Accanto alla didattica c'è la Terza missione, con due progetti aperti a tutti i detenuti: LiberArte, cofinanziato da Ersu Sassari, e Agricoltura sociale, laboratorio di progettazione partecipativa per il greening degli istituti e il miglioramento del benessere di chi vive e lavora in carcere. Finanziati da Pnrr eIns spoke 9, i fruitori hanno superato le 100 unità.Nel 2026 il Pup Uniss ha ottenuto da Anvur la valutazione...

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