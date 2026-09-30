(Adnkronos) - "Tutti i passeggeri stanno bene, tranne il pilota". E' il drammatico messaggio che un passeggero del volo FlyDubai Dubai-Tel Aviv lancia nei momenti di terrore a bordo dell'aereo, sul quale il copilota ha aggredito e accoltellato il pilota.

Nel video che rimbalza sui social network, un passeggero si rivolge alle autorità israeliane e chiede aiuto: "Tutti i passeggeri stanno bene, tranne il pilota. Ma aiuto, per favore. Aiuto!", dice con il volto sporco di sangue. Evidentemente, si tratta di uno dei passeggeri intervenuti per soccorrere il pilota ferito e per bloccare il copilota.