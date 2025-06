(Adnkronos) - È atterrato pochi minuti dopo le 23 alla sezione militare dell'aeroporto milanese di Linate uno dei tre voli umanitari che hanno portato in Italia ottanta persone evacuate da Gaza, di cui 17 minori. A bordo Adam - il bambino di 11 anni sopravvissuto il mese scorso a un raid israeliano in cui sono stati uccisi il padre e i nove fratelli e sorelle - e sua madre, la pediatra Alaa al-Najjar.

Sul volo partito dall’aeroporto israeliano di Eilat e atterrato a Milano hanno viaggiato in tutto sei pazienti minori e 19 accompagnatori. Tre dei piccoli, incluso Adam, verranno trasferiti in ospedali lombardi (Niguarda e Policlinico di Milano e Papa Giovanni XXIII di Bergamo) e tre sono diretti in strutture piemontesi.

Ad accoglierli il vicepremier Antonio Tajani, gli assessori di Regione Lombardia Guido Bertolaso e Gianluca Comazzi, oltre al personale della struttura maxi emergenze di Areu, con il dg Massimo Lombardo, Protezione civile, Aeronautica militare, Oms e mediatori culturali.

Adam è stato il primo dei sei pazienti a scendere dal volo. Il ministro Tajani gli ha donato un pallone, su suggerimento della zia del piccolo, che durante l’attesa del volo decollato da Eilat ha raccontato al vicepremier della passione del nipote per il calcio. E così una palla è stata recuperata dalla palestra dell’aeronautica militare.

"L'evacuazione medica di 17 pazienti da Gaza dimostra la solidarietà concreta dell’Ue verso la popolazione sofferente di Gaza. Civili, in particolare donne e bambini, che non avrebbero mai dovuto essere un bersaglio. Ringrazio sentitamente l’Italia per aver organizzato questa operazione e per aver accolto i pazienti da Gaza, non solo oggi ma anche dall’inizio delle evacuazioni mediche sostenute dall'Ue", ha dichiarato in una nota Hadja Lahbib, commissaria Ue per l'Uguaglianza.

Ad oggi, un totale di 223 pazienti, compresi i 17 arrivati oggi in Italia, e 503 accompagnatori sono stati evacuati da Gaza e portati in 11 Stati membri dell’Unione europea (Belgio, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Romania e Slovacchia) e in tre Stati partecipanti al meccanismo di protezione civile dell'Ue (Albania, Norvegia, Turchia). L’operazione che ha portato oggi in Italia un totale di 80 persone è la ventesima organizzata nell'ambito del meccanismo di protezione civile dell'Unione dall'aprile 2024, a seguito di inviti dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms).

Il ministro Tajani, dall'aeroporto di Milano, ha sottolineato l'importanza degli sforzi umanitari come contributo per alleviare la sofferenza della popolazione civile palestinese. "Vorrei ringraziare l'Unione europea per la sua eccellente collaborazione", ha detto il ministro, aggiungendo che “questo è un esempio proficuo di come la cooperazione tra le varie istituzioni coinvolte possa dare un contributo concreto alla pace e all'alleviamento della sofferenza di tante persone innocenti".