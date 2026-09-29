Il nuovo rettore dell'Ateneo di Sassari, 'Ripensare il progetto Olbia' - Notizie

(di Vincenzo Garofalo) Le urgenze da affrontare sono tante "fare una lista adesso è difficile", ma su due punti, Omar Chessa, eletto ieri sera nuovo rettore dell'Università di Sassari, ha pochi dubbi: "un concorso per dare l'opportunità ai ricercatori di diventare professori universitari", e "ripensare il progetto olbiese".Proprio il progetto dei corsi universitari a Olbia, su cui il sessennio di governo Mariotti ha investito molte risorse, potrebbe segnare la linea di discontinuità più netta fra i due rettorati: "L'ho detto in più occasioni, il problema dovrà essere portato all'attenzione degli organi accademici. Bisogna fare una valutazione attenta delle risorse che sono destinate, della strada che si vuole intraprendere. Io sono stato molto critico rispetto a quel progetto, penso che debba essere ripensato, ma senza però buttare via, come si dice, il bambino insieme all'acqua sporca".E che le decisioni saranno prese con il contributo di tutto l'Ateneo, Chessa lo specifica più volte nel suo discorso da vincitore: "Io sarò il rettore di tutti. Sarò il rettore di tutti, perché le divisioni e le fazioni non portano da nessuna parte. Il lavoro che ci sarà da fare sarà difficile, sarà duro e avrò bisogno della collaborazione e del contributo di tutti".Uno sguardo già verso la programmazione: "Nei primi 100 giorni bisognerà lavorare per costituire la squadra di governo.Bisognerà lavorare per capire quali adempimenti assolutamente improrogabili e indifferibili devono essere portati all'attenzione degli organi accademici. Fra questi adempimenti ci sono sicuramente quelli relativi al Piano straordinario dei ricercatori a tempo determinato in tenure track (Rtt). Noi abbiamo bisogno di dare un'opportunità ai numerosi ricercatori che sono in Ateneo e che aspettano non la stabilizzazione, ma un concorso che gli dia appunto la chance di diventare professori...

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