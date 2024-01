Oristano

C’è anche l’assessora comunale di San Vero Milis Daniela Zaru

Presentata la lista dei candidati del Movimento 5 Stelle per la circoscrizione di Oristano.

I sei in corsa per un posto nell’aula cagliaritana di via Roma sono il medico Elena Chessa, l’agente di commercio Giuseppe Stefano Giovanni Cuccu, Devid Deidda, la consulente del lavoro Emanuela Pes, il consigliere regionale uscente Alessandro Solinas e l’assessora comunale di San Vero Milis Daniela Zaru.

Il Movimento 5 Stelle fa parte del campo largo, a sostegno della candidatura di Alessandra Todde alla presidenza della Regione.

Lunedì, 22 gennaio 2024