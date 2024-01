Riola Sardo

A un mese dagli Internazionali, il Comune conferma l’assegnazione



Sarà ancora il Motoclub Motor School, presieduto da Fulvio Maiorca, a gestire il crossodromo comunale Le Dune, a Riola Sardo. Ieri il Comune ha confermato l’affidamento dell’impianto sportivo per un altro anno. Ne ha dato notizia il sindaco Lorenzo Pinna.

La firma è arrivata a meno di un mese dagli Internazionali d’Italia , che faranno tappa nel circuito dell’Oristanese domenica 4 febbraio. Sabato 6 aprile e domenica 7 a Riola si disputerà il Gran Premio della Sardegna, inserito tra gli appuntamenti del Mondiale MXGP.

Per Le Dune, che dal 2008 è gestito dal Motoclub Motor School, quella di quest’anno sarà la decima edizione degli Internazionali; il Mondiale, invece, tornerà per la quarta volta.

“L’avvio della stagione sportiva nel crossodromo di Riola Sardo per il 2024”, commenta il sindaco Pinna, “vede il regolare svolgimento di tutte le gare previste nel programma della Federazione Motociclistica Italiana, affiliata al Coni, a seguito della firma del contratto di gestione. L’esperienza maturata nel corso del tempo dal Motoclub Motor School, che ha consentito la realizzazione di nove tappe degli Internazionali d’Italia, ben tre tappe mondiali, oltre innumerevoli gare regionali, rappresenta la migliore garanzia per una stagione importante, che conferma la centralità e la forza dell’impianto Le Dune, tra le migliori piste del cross mondiale. Queste importanti gare in programma sono una straordinaria vetrina per Riola, il Sinis e per la Sardegna, che oltre a dare lustro al territorio rappresentano una grossa iniziativa sportiva e turistica che consente una straordinaria ricaduta economico-produttiva in bassa stagione sia per il settore turistico ricettivo che per l’intero indotto”.

La gestione del crossodromo era scaduta il 31 dicembre. E sul tema del bando per l’utilizzo dell’impianto la minoranza consiliare aveva contestato il sindaco Pinna. “L’amministrazione comunale, fortemente convinta della straordinaria realtà del crossodromo”, dice ancora il primo cittadino, “ha sempre convintamente lavorato per garantire la gestione, promuovere gli eventi e favorire l’organizzazione delle gare internazionali, con la consapevolezza che il crossodromo sia un forte attrattore del territorio locale e regionale, che genera importanti flussi turistici in coincidenza della organizzazione di queste gare motociclistiche, oltre che nel corso di tutto l’anno, considerato che è anche una location ideale per gli allenamenti dei piloti, data l’unicità della pista su fondo sabbioso in Europa. Al tempo stesso, questo importante procedimento amministrativo si è sovrapposto a tantissimi altri lavori programmati dall’amministrazione, che – considerata la grave carenza di personale – ha dovuto prioritariamente lavorare anche su tanti altri progetti che sono importantissimi per la comunità di Riola e che rappresentano un impegno verso i cittadini e le imprese del territorio, per offrire servizi e migliorare la qualità della vita”.