Il lavoro quotidiano della Polizia nelle immagini del calendario 2027 - Notizie
Dodici mesi raccontati attraverso foto che entrano nella dimensione più autentica del lavoro quotidiano delle donne e degli uomini della Polizia di Stato. E' stato presentato ufficialmente al Teatro Massimo di Cagliari, alla presenza del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e del capo della Polizia Vittorio Pisani il calendario 2027.
Gli scatti fotografici, che sono stati realizzati da Roselena Ramistella, raccontano una parte dei tanti volti delle donne e degli uomini della Polizia di Stato. L'obiettivo del calendario, stampato grazie alla collaborazione dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, è raccontare attraverso l'immagine il servizio della Polizia di Stato espressione di una scelta di vita, di impegno, professionalità e di dedizione alla collettività.
La presentazione del calendario è un appuntamento annuale istituzionale che rinnova la collaborazione con l'Unicef Italia che hanno consentito di raccogliere sino ad oggi 3.997.567 euro destinati a progetti di solidarietà. Il ricavato delle vendite del calendario 2027 sosterrà sia il progetto in Zambia, destinato alla registrazione delle nascite e alle vaccinazioni per proteggere i bambini vulnerabili attraverso la fornitura di alimenti terapeutici, cure mediche d'emergenza, programmi vaccinali e registrazione delle nascite, e sia il Piano Marco Valerio della Polizia di Stato, che supporta le famiglie dei poliziotti con figli minori affetti da patologie croniche gravi.
Sempre a Cagliari, circa 500 studenti degli istituti scolastici della città e della provincia hanno partecipato ad una giornata di legalità, un'iniziativa che si è svolta contemporaneamente anche in altre 11 città italiane (Napoli, Torino, Bari, Trieste, Catanzaro, Benevento, Foggia, La Spezia, Macerata, Messina e Padova). In piazza del Carmine, è stato allestito il villaggio della legalità dove giovani e adulti hanno scoperto da vicino il lavoro della Polizia per la Sicurezza Cibernetica, della Polizia Ferroviaria, della Polizia Stradale, del Reparto Volo...
Gli scatti fotografici, che sono stati realizzati da Roselena Ramistella, raccontano una parte dei tanti volti delle donne e degli uomini della Polizia di Stato. L'obiettivo del calendario, stampato grazie alla collaborazione dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, è raccontare attraverso l'immagine il servizio della Polizia di Stato espressione di una scelta di vita, di impegno, professionalità e di dedizione alla collettività.
La presentazione del calendario è un appuntamento annuale istituzionale che rinnova la collaborazione con l'Unicef Italia che hanno consentito di raccogliere sino ad oggi 3.997.567 euro destinati a progetti di solidarietà. Il ricavato delle vendite del calendario 2027 sosterrà sia il progetto in Zambia, destinato alla registrazione delle nascite e alle vaccinazioni per proteggere i bambini vulnerabili attraverso la fornitura di alimenti terapeutici, cure mediche d'emergenza, programmi vaccinali e registrazione delle nascite, e sia il Piano Marco Valerio della Polizia di Stato, che supporta le famiglie dei poliziotti con figli minori affetti da patologie croniche gravi.
Sempre a Cagliari, circa 500 studenti degli istituti scolastici della città e della provincia hanno partecipato ad una giornata di legalità, un'iniziativa che si è svolta contemporaneamente anche in altre 11 città italiane (Napoli, Torino, Bari, Trieste, Catanzaro, Benevento, Foggia, La Spezia, Macerata, Messina e Padova). In piazza del Carmine, è stato allestito il villaggio della legalità dove giovani e adulti hanno scoperto da vicino il lavoro della Polizia per la Sicurezza Cibernetica, della Polizia Ferroviaria, della Polizia Stradale, del Reparto Volo...