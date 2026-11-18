Il lavoro quotidiano della Polizia nelle immagini del calendario 2027 - Notizie

Dodici mesi raccontati attraverso foto che entrano nella dimensione più autentica del lavoro quotidiano delle donne e degli uomini della Polizia di Stato. E' stato presentato ufficialmente al Teatro Massimo di Cagliari, alla presenza del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e del capo della Polizia Vittorio Pisani il calendario 2027.Gli scatti fotografici, che sono stati realizzati da Roselena Ramistella, raccontano una parte dei tanti volti delle donne e degli uomini della Polizia di Stato. L'obiettivo del calendario, stampato grazie alla collaborazione dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, è raccontare attraverso l'immagine il servizio della Polizia di Stato espressione di una scelta di vita, di impegno, professionalità e di dedizione alla collettività.La presentazione del calendario è un appuntamento annuale istituzionale che rinnova la collaborazione con l'Unicef Italia che hanno consentito di raccogliere sino ad oggi 3.997.567 euro destinati a progetti di solidarietà. Il ricavato delle vendite del calendario 2027 sosterrà sia il progetto in Zambia, destinato alla registrazione delle nascite e alle vaccinazioni per proteggere i bambini vulnerabili attraverso la fornitura di alimenti terapeutici, cure mediche d'emergenza, programmi vaccinali e registrazione delle nascite, e sia il Piano Marco Valerio della Polizia di Stato, che supporta le famiglie dei poliziotti con figli minori affetti da patologie croniche gravi.Sempre a Cagliari, circa 500 studenti degli istituti scolastici della città e della provincia hanno partecipato ad una giornata di legalità, un'iniziativa che si è svolta contemporaneamente anche in altre 11 città italiane (Napoli, Torino, Bari, Trieste, Catanzaro, Benevento, Foggia, La Spezia, Macerata, Messina e Padova). In piazza del Carmine, è stato allestito il villaggio della legalità dove giovani e adulti hanno scoperto da vicino il lavoro della Polizia per la Sicurezza Cibernetica, della Polizia Ferroviaria, della Polizia Stradale, del Reparto Volo...

Leggi tutto su Ansa Sardegna